لا تسمحوا بأن يعزلوا العراق عن محور المقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء أكد خلال اجتماع له مع اعضاء الحركة على ضرورة الاستعداد لمواجهة الحرب الناعمة ضد محور المقاومة.

وصرح الشيخ أكرم الكعبي أن مؤسسات اعلامية كبيرة تابعة للصهاينة وامريكا وال سعود تدير حربا اعلامية ضد محور المقاومة، حيث يحاولون أن يستهدفوا شبابنا وقيمنا الاخلاقية، موضحا أن الاعداء يحاولون أن يجعلوا المجتمع العراقي منفعلا وغير مهتما بما يحصل في المنطقة.

وتابع أن النأي بالنفس يتعارض مع عقيدتنا، وأن كل من يعتقد بالامام المهدي (عج) لا يمكن أن يقبل بان يكون العراق منعزلا عن العالم الاسلامي ومحور المقاومة.

وأعرب عن اسفه لتأثير هذا الخط الاعلامي على قرارات عدد من النخب وقيادات بعض التيارات في العراق، مضيفا أن المواقف لو تأثرت بالهجمة الاعلامية التي يشنها الاعداء قطعا ستنتهي بالانحراف عن طريق الصواب.

وأشار الكعبي الى الهجوم الواسع ضد المقاومة الاسلامية حركة النجباء حيث أن التهم الاعلامية وادراجها على لائحة الارهاب تشكل جزءا من هذه الحرب، موضحا أن النجباء ليست لديها خطابان حيث أن ما يقوله قيادات الحركة خلف الابواب يقولونه بالعلن ايضا، نحن نصدح بعقيدتنا ونتبع استراتيجية تأهيل المجتمع لتشكيل دولة العدل الالهي، موضحا أن الاعداء يخالفون هذه الاستراتيجية ويخشون من تحققها./انتهى/