ظريف: تحقيق الامن والتقدم على حساب زعزعة أمن الآخرين وتخلفهم غير ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف شار اليوم الخميس في المراسم الدولية التي اقيمت بعنوان "عالم النوروز" بطهران، مؤكداً في كلمة له على ضرورة تبديل فكر الهيمنة والقوة واستخدام الاسلحة الفتاكة الى منهج الحوار والتعاطف والتعاضد والتعايش على الصعيدين الاقليمي والدولي.

واكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة القبول بان البشرية تستقل سفينة واحدة ودعا الى نبذ الحرب والنزاع ومن ضمنه بين الدول الوارثة لثقافة النوروز وقال، لا ينبغي ان تحدث مواجهة بين الهند وباكستان.

واعتبر ظريف تحقيق الامن على حساب امن الاخرين والتقدم بثمن فقر الاخرين والتنمية بثمن تخلف الاخرين بانه لا ينبغي ولا يمكن ان يتحقق واضاف، انه علينا القبول بان العالم الراهن مترابط، فإما نصل الى بر الامان جميعا وإما نغرق جميعا، سواء الغرق في ازمة البيئة او الغرق في ازمة الفقر وانعدام الامن.

واكد ظريف بانه علينا ان نثبت وفقا لثقافة النوروز بان عهد الهيمنة والغطرسة قد ولى واضاف، ان الذين انفقوا 7 تريليونات دولار اصبحت ظروفهم اليوم اسوا من اليوم الاول وليعلموا بانهم حتى لو انفقوا 70 او 700 تريليون دولار فلن يروا السلام والاستقرار ان لم يقبلوا بان مستقبل البشرية واحد وان مشاكلها وحلولها مشتركة.

وحضر المراسم سفراء ومندوبون من دول جمهورية اذربيجان واوزبكستان وتركمنستان وتركيا وطاجيكستان وباكستان وقرغيزيا والعراق والهند وافغانستان. /انتهى /.