انعقاد المؤتمر الدولي العشرين للإسلام والدراسات الإسلامية والعربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المؤتمر الدولي العشرين للإسلام والدراسات الاسلامية بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية سيعقد خلال يومي 30 و 31 أكتوبر / تشرين الأول عام 2020.

وسيجمع المؤتمر بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين بهدف تبادل المعلومات والتجارب بين أطراف العالم الإسلامي.

و يعتبر هذا المؤتمر منصة متعدد التخصصات لعرض التطورات الجديدة ونتائج البحوث في مجالات الإسلام والدراسات الاسلامية.

ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا العامة أهمها، الشرائع الإسلامية، العقائد الإسلامية، أركان الإسلام، النصوص والقوانين الإسلامية، الحياة الإجتماعية، الثقافة والمجتمع الإسلامي، الحكومة الإسلامية، الحضارة الإسلامية، المنظومة الاقتصادية الإسلامية، الدراسات الثقافية الإسلامية المشتركة، دراسات القوانين الإسلامية، التعاون الإسلامي والسياسات العامة.

الجدير بالذكر إن آخر مهلة لإرسال الأبحاث هو 14 آذار 2019. /انتهى/.