  1. الثقافة
٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥١

في لوس أنجلوس

انعقاد المؤتمر الدولي العشرين للإسلام والدراسات الإسلامية والعربية

انعقاد المؤتمر الدولي العشرين للإسلام والدراسات الإسلامية والعربية

یعقد المؤتمر الدولي العشرين للإسلام والدراسات الاسلامية بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية خلال يومي 30و 31 أكتوبر / تشرين الأول 2020.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المؤتمر الدولي العشرين للإسلام والدراسات الاسلامية بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية سيعقد خلال يومي 30 و 31 أكتوبر / تشرين الأول عام 2020.

وسيجمع المؤتمر بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين بهدف تبادل المعلومات والتجارب بين أطراف العالم الإسلامي.

و يعتبر هذا المؤتمر منصة متعدد التخصصات لعرض التطورات الجديدة ونتائج البحوث في مجالات الإسلام والدراسات الاسلامية.

ويتناول المؤتمر عدداً من القضايا العامة أهمها، الشرائع الإسلامية، العقائد الإسلامية، أركان الإسلام، النصوص والقوانين الإسلامية، الحياة الإجتماعية، الثقافة والمجتمع الإسلامي، الحكومة الإسلامية، الحضارة الإسلامية، المنظومة الاقتصادية الإسلامية، الدراسات الثقافية الإسلامية المشتركة، دراسات القوانين الإسلامية، التعاون الإسلامي والسياسات العامة.

الجدير بالذكر إن آخر مهلة لإرسال الأبحاث هو 14 آذار 2019. /انتهى/.

رمز الخبر 1892867

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي