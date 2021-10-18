انطلاق الدورة الـ35 من المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية من يوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن عن ذلك، الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، "حجة الاسلام والمسلمين الشيخ الدكتور حميد شهرياري" في الكلمة التي ألقاها السبت 16 أكتوبر الجاري في المؤتمر الصحفي للدورة الـ35 من المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بالعاصمة الايرانية طهران.

وأضاف أن هذه الدورة من المؤتمر تجمع بين الحضور والافتراض وستقام تحت شعار "الوحدة الإسلامية؛ السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي".

وأشار الدكتور شهرياري الى أن هذا المؤتمر سيقام بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران، ووزارة الخارجية الايرانية، والمستشاريات الثقافية الايرانية خارج البلاد، ومكاتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية خارج البلاد.

وأضاف أن المؤتمر سيفتتح بكلمة الرئيس الايراني "السيد ابراهيم رئيسي" كما سيتحدث في الحفل الختامي للمؤتمر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "الدكتور محمد باقر قاليباف".

وأشار الى أنه سيشارك 52 شخصية دولية من 16 دولة، و180 شخصية من داخل البلاد في هذه الدورة من المؤتمر مضيفاً أن القسم الحضوري للمؤتمر سيقام مع مراعاة البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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