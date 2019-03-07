  1. إيران
٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢

الأمن الإيراني يكشف عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية غرب البلاد

الأمن الإيراني يكشف عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية غرب البلاد

صرح وزير الأمن الإيراني محمود علوي في اجتماع له في آستارا الحدودية إن الأمن الإيراني تمكن من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية غرب إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الأمن الإيراني محمود علوي صرح خلال اجتماع له في مدينة آستارا الحدودية غرب محافظة كيلان أمس الأربعاء، إن الأمن الإيراني تمكن من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في مناطق غرب إيران كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية لزعزعة أمن البلاد. 

وأضاف وزير الأمن الإيراني إن العدو يستهدف الاقتصاد الإيراني حالياً يسعى إلى تخريب الأمن لكن الشعب يقظ وسيتمكن من إحباط مؤامرات الأعداء.

وأثنى علوي على أهالي مدينة آستار والجهود التي بذلتها هذه المدينة خلال الثورة الإسلامية وتمسكها بعقائدها بعيداً عن التأثيرات الماركسية التي كانت تجد في بعض مدن الشمال الإيراني رواجاً. /انتهى/.

رمز الخبر 1892899

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