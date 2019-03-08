بهرام قاسمي سفيرا لإيران في باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس روحاني قد وافق على اقتراح تعيين بهرام قاسمي سفيرا لايران في فرسنا.

و یتولى منذ اكثر من عامین منصب المتحدث باسم الخارجیة ورئیس مركز الدبلوماسیة العامة والاعلامیة بالوزارة.

وكان قاسمی قد تولي سابقا عدة مناصب فی الخارجیة منها رئیس الدائرة السیاسیة الثانیة ورئیس الدائرة المشتركة لشؤون الدول ذات المصالح المشتركة ومدیر عام شؤون غرب اوروبا وسفیر مفوض وتام الصلاحیات فی دول ایرلندا واسبانیا وایطالیا وكذلك منصب السفیر غیر المقیم فی مالطا وعمل عدة اعوام مساعدا لرئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی شؤون الابحاث

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصدر إيراني رسمي أن طهران عينت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي سفيرا لها في باريس.

وحسب الوكالة الفرنسية، قررت كل من فرنسا وإيران تبادل السفراء بعد أزمة دبلوماسية استمرت عدة أشهر.