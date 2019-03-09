  1. الرياضة
٩ مارس ٢٠١٩ - ١٤:٤٨

روحاني خلال تسلمه اوراق اعتماد سفير الهند الجديد

جابهار رمز التعاون الواسع بين طهران و نيودلهي

جابهار رمز التعاون الواسع بين طهران و نيودلهي

اوضح الرئيس الإيراني خلال تسلمه اوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى طهران أن جابهار تحول إلى رمز التعاون الواسع بين إيران والهند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"أكد خلال تسلمه اوراق اعتماد سفير الهند الجديد على ترحيب إيران بتنمية وتعزيز العلاقات مع نيودلهي في جميع لمجالات. منوها إلى أن جابهار تحول إلى اليوم إلى رمز للتعاون الواسع بين البلدين.

واعتبر روحاني أن تسريع في تنفيذ اتفاقيات في مجال المشاركة في مشاريع الطاقة والتسجيل النهائي للاتفاقية دويلة الامد بين طهران ونيودلهي خدوة قيمة وكبيرة في مسير تعزيز العلاقات المشتركة.

وأشار روحاني إلى أن إيران مستعدة للتعاون مع الهند في مكافحة الارهاب وتعزيز الامن في المنطقة.

ومن جانبه السفير الهندي الجديد لدى كهران "كدام دارمندار"، اكد ان الهند ترغب بتقوية العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات. ومشدد على رغبة الهند في التعاون في مجال مكافحة الارهاب./انتهى/

رمز الخبر 1892947

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