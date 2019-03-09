  1. إيران
٩ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٤٩

قائد الجيش: حماية سماء إيران الإسلامية هدفنا وهويتنا وعنواننا

قائد الجيش: حماية سماء إيران الإسلامية هدفنا وهويتنا وعنواننا

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، أن حماية سماء إيران الإسلامية تمثل "هدفنا وهويتنا وعنواننا في مقر الدفاع الجوي"، وقال "إننا سنرفع الهوية بأيدينا وسوف لا نخشى أحدا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبدالرحيم موسوي قال خلال كلمة له اليوم السبت في مؤتمر قادة مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي ، "في العام الماضي، تمكنا من إحراز نجاح عظيم بعد اجتياز عقبات الحرب الاقتصادية المعقدة التي فرضت من قبل العدو وبلغت ذروتها في بداية العام الإيراني الحالي (يبدأ في 21 اذار / مارس 2018)".

وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية الأخيرة التي اقترنت بعمليات حرب سياسية ونفسية تمثل أحد أكثر الحروب تعقيدا وصعوبة حتى أصعب من الحرب المفروضة(الحرب الإيرانية العراقية).

كما اكد القائد العام للجيش: لقد مرّ عام على الحرب الاقتصادية، وقد منعنا العدو بان يحقق اهدافه، وبقي عام آخر على الاقل، بما يستدعي تعزيز الادارة والصبر والصمود في البلاد لتجاوز هذه المرحلة.
/انتهى/

رمز الخبر 1892952

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