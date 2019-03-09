قائد الجيش: حماية سماء إيران الإسلامية هدفنا وهويتنا وعنواننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبدالرحيم موسوي قال خلال كلمة له اليوم السبت في مؤتمر قادة مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي ، "في العام الماضي، تمكنا من إحراز نجاح عظيم بعد اجتياز عقبات الحرب الاقتصادية المعقدة التي فرضت من قبل العدو وبلغت ذروتها في بداية العام الإيراني الحالي (يبدأ في 21 اذار / مارس 2018)".

وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية الأخيرة التي اقترنت بعمليات حرب سياسية ونفسية تمثل أحد أكثر الحروب تعقيدا وصعوبة حتى أصعب من الحرب المفروضة(الحرب الإيرانية العراقية).

كما اكد القائد العام للجيش: لقد مرّ عام على الحرب الاقتصادية، وقد منعنا العدو بان يحقق اهدافه، وبقي عام آخر على الاقل، بما يستدعي تعزيز الادارة والصبر والصمود في البلاد لتجاوز هذه المرحلة.

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