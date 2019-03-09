  1. الإقتصاد
٩ مارس ٢٠١٩ - ٢٠:٣٣

لاريجاني: يمكن زيادة التبادل التجاري بين طهران وصوفيا حتى أكثر من مليار دولار سنويا

لاريجاني: يمكن زيادة التبادل التجاري بين طهران وصوفيا حتى أكثر من مليار دولار سنويا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، اليوم السبت، أن البرلمان البلغاري يمكنه أن يلعب دورًا بارزا في تمتين العلاقات الثنائية بين طهران وصوفيا، وقال "من الممكن النهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين حتى أكثر من مليار دولار سنويا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي قال خلال لقائه مساعد رئيس البرلمان البلغاري "فلسين مارشكي" اليوم السبت، إن ايران وبلغاريا تتمتعان بعلاقات جيدة في مجال الصناعة والأجهزة الميكانيكية، بما يستدعي تعزير العلاقات الثنائية خاصة وان هناك طاقات تجارية عالية في ايران يمكن لبلغاريا الاستفادة منها؛ محذرا في الوقت نفسه من مساعي أمريكا الرامية الى تقويض العلاقات بين طهران وصوفيا.

ولفت رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى أن بلدًا مثل الولايات المتحدة لا يريد ان تكون العلاقات بين ايران وبلغاريا جيدة.

واكد لاريجاني انه يمكن للبرلمان البلغاري أن يلعب دورًا بارزا في تعزيز العلاقات الثنائية؛ واصفا انه من الممكن النهوض بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا إلى أكثر من مليار دولار سنويا.

بدوره اشار مساعد رئيس البرلمان البلغاري، خلال هذا اللقاء، إلي العلاقات الاخوية القائمة بين طهران وصوفيا؛ معربا عن اسفه للمساعي التي تبذلها بعض الدول من اجل تقويض العلاقات بين البلدين ومؤكدا انها لم ولن تنجح ابدا ويجب على البلدين ان يعززا علاقاتها دون الالتفات إلى هذه التدخلات الأجنبية.

واوضح هذا المسؤول البلغاري رفيع المستوى، ان جهود بلاده لا تقتصر على تعزيز العلاقات في المجال السياسي والثقافي مع ايران فحسب؛ وانما تسعى الى تنمية الاواصر الاقتصادية مع ايران./انتهى/

رمز الخبر 1892967

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