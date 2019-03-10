لاريجاني يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين ايران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني التقى بسفير ايران الجديد في طهران محمد تقي صابري وناقش معه القضايا المعنية.

ووصف لاريجاني طاجيكستان بالبلد الصديق والجار لإيران ولديهما مشتركات تاريخية وحضارية يجب استثمارها لصالح البلدين وشعبيهما.

ودعا لاريجاني الى الاستفادة من الاجواء لرفع بعض حالات سوء الفهم، مؤكدا اهميةن تطوير التعاون بين ايران وطاجيكستان في المجالات الثقافية والتعليمية، مشددا على ضرورة تنمية العلاقات الايرانية الطاجيكية في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية.

من جانبه، قال السفير الايراني الجديد لدى دوشنبة، خلال اللقاء، ان طاجيكستان بلد استراتيجي لتنمية التعاون الشامل مع ايران، مصرحا: سأستفيد من جميع الطاقات والفرص لتنمية العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب.