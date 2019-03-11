روحاني يؤكد وقوف إيران بجانب العراق في أزماته وحربه مع الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس روحاني قال في تصريحات له اليوم الاثنين قبيل مغادرته طهران متوجها الى بغداد، اضاف ان ايران وعلى امتداد السنوات الماضية كانت جنبا الى جنب العراق وقال: لدينا علاقات وثيقة مع العراق في معظم المجالات حيث يبلغ حجم التبادل التجاري مع العراق 12 مليار دولار سنويا وباستطاعتنا رفعه الى 20 مليار دولار.

وتابع قائلا: تحدونا الرغبة باتصال شبكة سكك الحديد الايرانية مع العراق، كما ان هناك قضايا مهمة مدرجة في جدول أعمال الزيارة لهذا البلد.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار رئيس الجمهورية الى ان الولايات المتحدة تسعى الى اثارة الخلافات بين دول المنطقة، واضاف: الرئيس الاميركي زار العراق بخفية ولا يمكن المقارنة بين العلاقات الاميركية مع العراق مع العلاقات الايرانية معه، ولا أحد ينسى الجرائم التي ارتكبتها اميركا في المنطقة./انتهى/