روحاني يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، وصل صباح اليوم الأثنين إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد عالي المستوى في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر ان یبحث روحاني فی هذه الزیارة التاریخیة التي تستغرق 3 أیام العلاقات الثنائیة في مختلف المجالات وتوسیع وتعزیز التعاون الإقلیمي بین البلدین مع الرئیس العراقي برهم صالح ورئیس الوزراء العراقي عادل عبد المهدی،

كما سيجتمع روحاني مع رئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونواب البرلمان، ويشارك في مؤتمر تجاري بحضور القطاعین العام والخاص من البلدین وكذلك لقاء كبار المسؤولین العراقیین الآخرین وبعض النخب السیاسیة والاجتماعیة.

ومن المقرر أن يلتقي مع المرجع الدیني العراقی الأعلى آیة الله السید علي السیستاني ويقوم بزیارة العتبات المقدسة./انتهی/