قائد الحرس الثوري يرعى تدشين أول مشروع مائي في مدينة "خرمشهر" جنوب غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم بعد ظهر اليوم الاثنين إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المدينة المائية في مدينة "خرمشهر"، بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء "محمد علي جعفري" ، ومجموعة من القادة والمسؤولين.

ويحمل نظام التحلية المحمول والسيراميكي، قدرة ترشيح وتحلية 50.000 لتر يومياً، وأنظمة ترشيح بسعات مختلفة، ونظام ثابت للتحلية بقدرة تحلية وترشيح 100 ألف لتر من الماء يومياً، ونظام إزالة عناصر تجميع الطاقة الشمسية الحرارية.

وتعد هذه التكنولوجيا واحدة من التقنيات الرائدة في العالم، والتي تم ابتكارها وتصنيعها على يد المهندسين الشباب والمكافحين في الشركات الإيرانية المعرفية بالتعاون مع "جامعة الإمام الحسين"(ع).

تجدر الإشارة إلى أنه من خلال إطلاق هذه المرحلة من مشروع المدينة المائية سوف يتم حل جزء كبير من مشاكل المياه في مدينة "خرمشهر"./انتهى/