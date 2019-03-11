  1. الإقتصاد
١١ مارس ٢٠١٩ - ٢١:٠٠

التوقیع على 5 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون بین طهران وبغداد

التوقیع على 5 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون بین طهران وبغداد

جرى الیوم الإثنین، التوقیع على 5 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون بین الجانبین الإیراني والعراقي، بحضور رئیس الجمهوریة الاسلامية في ايران، الشيخ حسن روحاني ورئیس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وتم التوقیع على وثائق التعاون المذكورة مساء الیوم الإثنین بمقر القصر الرئاسي فی بغداد من قبل المسؤولین رفیعي المستوي للبلدین، وذلك فی الیوم الأول من زیارة روحاني الى العراق التی تستمر ثلاثة أیام.

وكانت تشتمل الوثائق المبرمة على مذكرة تفاهم للتعاون بین وزارة الصناعة والتعدین والتجارة الإیرانیة ووزارة التجارة العراقیة، ومذكرة تفاهم للتعاون حول إنشاء مشروع خط بصرة-شلمجة السككي، ومذكرة تفاهم حول تیسیر عملیة إصدار التأشیرات للمستثمرین والتجار ورجال الأعمال.

كما تم التوقیع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بین الجانبین فی المجالات العلاجیة والطبیة، الى جانب مذكرة تفاهم بین وزارة النفط للجمهوریة الإسلامیة في ايران ووزارة النفط العراقیة./انتهى/

رمز الخبر 1893030

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