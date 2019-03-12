رئيس الوزراء العراقي: عازمون على تطوير العلاقات وترسيخها مع ايران

وخلال الاجتماع المشترك بين الوفدين الايراني والعراقي، قال عادل عبدالمهدي ان ايران والعراق كانت لديهما علاقات واسعة على مر التاريخ، ويتمتعان بثقافة مشتركة، مضيفا: كانت لدينا على الدوام مصالح مشتركة، واليوم نشعر ان العلاقات الثنائية بين ايران العراق تصبح يوما بعد يوم اكثر تطورا وتناميا من الماضي.

ورأى عبدالمهدي أن تنمية العلاقات والتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين العراق حكومة وشعبا بأنه يحظى بالاهمية، مؤكدا العزم على تطوير العلاقات الشاملة وترسيخها وتعزيزها مع ايران.

وأضاف: علينا ان نحول المنطقة الى ساحة للتعاون والصداقة بين الدول الصديقة والجارة، ولا ينبغي ان نسمح للاجانب ان يبعدونا عن بعض من خلال اثارة الخلافات بيننا.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره للدعم الذي تبديه ايران حكومة وشعبا للشعب العراقي في محاربة الارهاب الداعشي، وقال: اليوم تتوفر الاجواء المناسبة لإعادة الإعمار ومشاركة القطاع الايراني الخاص في المشاريع العراقية، معلنا ترحيب العراق بمشاركة المستثمرين الايرانيين في مختلف مجالات الاستثمار في هذا البلد.