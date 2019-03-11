ايران والعراق يبحثان استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز جهود الامن والاستقرار

وافاد مكتب رئيس الوزراء العراقي ان عبدالمهدي وروحاني ترأسا جلسة المباحثات المشتركة التي بدأت في بغداد مساء اليوم بحضور الوزراء والمسؤولين من اعضاء الوفدين ، وتناولت استمرار التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز جهود الأمن والاستقرار ، وبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعديد من الملفات المشتركة وفي مقدمتها النفط والزراعة والاعمار والاستثمار والصحة والنقل والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية .

وحضر جلسة المباحثات المشتركة وزراء الخارجية والداخلية والصناعة والمناجم ومحافظ البنك المركزي الايراني، كما حضر اللقاء وكلاء عدد من الوزارات وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، فضلا عن كبار المسؤولين والمستشارين .

وحضر اللقاء عن الجانب العراقي وزراء النفط والخارجية والاعمار والاسكان والتجارة والصناعة والمعادن والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي وسفير العراق لدى جمهورية ايران الاسلامية وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والمسؤولين في الحكومة العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد اجرى للرئيس الايراني والوفد المرافق له استقبالا فور وصوله الى القصر الحكومي بعد ظهر اليوم الاثنين عزف خلاله السلامان الجمهوريان العراقي والايراني وفتشا حرس الشرف والكراديس التي تمثل مختلف صنوف وتشكيلات القوات العراقية المسلحة ./انتهى/