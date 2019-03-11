رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس الايراني حسن روحاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الاعلاني لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" استقبل مساء اليوم الاثنين رسميا وفي قصر رئاسة الوزراء، رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران "حست روحاني".

وأثناء مراسم الاستقبال عُزف النشيدين الوطنيين الايراني والعراقي ومن ثم التقى كل من الوفدين الإيراني والعراقي الرفيعي المستوى وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تعقد جلسات تشاور بين الوفدين الايراني والعراقي، بعد الاجتماع الخاص للرئيس الايراني مع رئيس وزراء العراق./انتهى/.