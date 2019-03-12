انعقاد الاجتماع الدولي "إزالة الألغام للأغراض الإنسانية" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع الدولي "إزالة الألغام للأغراض الإنسانية" اقيم اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد "امير حاتمي" وجمع من ممثلين الدول الاسيوية والبلاد ذات المصالح المشتركة وممثلين من منظمات دولية في مجال الالغام.

اقيم الاجتماع باستضافة وزارة الدفاع بهدف اصدار علوم تقنية للبلاد الملوثة بالالغام وتبيين انعكاس الأعمال الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال إزالة الألغام، وافتتاح مركز تعليمي دولي لازالة الالغام في إيران واحداث مركز اقيمي لازالة الالغام بمركزية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما انه تم خلال الاجتماع الشرح والتعريف بالقدرات الإيرانية في المجال العسكري الإنساني. والتعرف على اوضاع البلاد الملوثة بالألغام والمعدات الحربية المتبقية اثر الحروب.

وتم تبادل للتجارب والخبرات في مجال إزالة الألغام بشكل عملي بين البلاد التي تعاني من قضية الألغام./انتهى/