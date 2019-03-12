الرئيس روحاني يؤكد استعداد بلاده لتنمية علاقاتها مع العراق في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مكتب المالكي، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده "لتنمية علاقاتها مع العراق في جميع المجالات"، موضحا ان "استقرار العراق واستباب أمنه يحظى باهمية بالغة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وقال مكتب المالكي، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى صباح اليوم برئيس جمهورية ايران الاسلامية حسن روحاني الذي يزور العراق حاليا"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين ، كما تم مناقشة الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة".

واكد المالكي خلال اللقاء "إمكانية أن يلعب العراق وإيران دورا مهما في دعم وارساء الاستقرار في المنطقة"، داعيا الى "المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين على مختلف الأصعدة، و لاسيما في مجالي السياسة والاقتصاد ".



ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح امس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم البلدين./انتهى/