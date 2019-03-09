روحاني يتوجه إلى بغداد الاثنين القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، سيتباحث خلال اللقاء مع نظيره العراقي، ورئيس الوزراء حول العلاقات الثنائية والتعاون فيما بينهما فيما يخص قضايا المنطقة.

كما ستجمع اجتماعات مشتركة واخرى منفصلة وفود من البلدين لبحث الاتفاقيات الثنائية والفرص الجديدة لتنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين ودول الجوار.

سيتضمن برنامج زيارة روحاني اجتماع مع رئيس ونواب البرلمان العراقي والمشاركة في مؤتمر تجاري بحضور القطاعين العام والخاص من البلدين ولقاء بعض المسؤولين رفيعي المستوى العراقيين وبعض خبراء وسياسي العراق.

ومن المقرر أن يلتقي روحاني مع المرجع الديني "آية الله السيد علي السيستاني./انتهى/