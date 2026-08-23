مبعوث قائد الثورة يشكر العراق حكومة وشعبا على المشاركة في تشييع القائد الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال لقاء حجة الإسلام والمسلمين محسن قمي، مساعد الشؤون الدولية في مكتب قائد الثورة الإسلامية والمبعوث الخاص لقائد الثورة الاسلامية، مع فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، والذي استقبل الوفد المرسل من قبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

وفي هذا اللقاء، أشاد الوفد الإيراني بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية، وبالتعاطف والوفاء الذي أبداه الشعب العراقي في حدادِه على فقدان القائد الشهيد للثورة.

كما أعرب فالح الفياض وقادة الحشد الشعبي، خلال هذا اللقاء، عن تعازيهم مجدداً، وأكدوا على استمرار العلاقات الاستراتيجية والروابط الوثيقة بين العراق وإيران.