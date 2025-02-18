عراقجي خلال لقائه الفياض: سنقف دائما مع إخواننا في المقاومة في العراق والمنطقة بأسرها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض في طهران.

واكد عراقجي على العلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين إيران والعراق، وضرورة مواصلة المشاورات بين المسؤولين من البلدين بشأن التطورات الإقليمية.

وقال عراقجي: نشيد بدور الحشد الشعبي والمقاومة في ضمان أمن واستقرار العراق، خاصة خلال فترة مكافحة إرهاب داعش، وتأثيره الإيجابي على الأمن المستدام في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: نحن دائما مع إخواننا في المقاومة في العراق والمنطقة بأسرها.

ومن جهته قال الفياض: نشيد بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب العراقي خلال المرحلة الصعبة من مكافحة الإرهاب.