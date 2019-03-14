المنتخب الإيراني يخسر أمام اليابان 3-2 ببطولة آسيا للكرة الشاطئية 2019 في تايلاند

في الوقت الأصلي تقدم منتخب إيران عبر هدفي مهدي شيرمحمدي (9) ومحمد مرادي (10)، قبل أن يرد المنتخب الياباني بهدفين عن طريق شوسي ياماوتشي (21) وتاكويا اكاغوما (26).

ثم في الوقت الإضافي سجل منتخب اليابان هدف الفوز الثمين في الدقيقة 38 عن طريق اكاغوما.

وتحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2019 في بارغواي.

وتأهل منتخب اليابان لمقابلة الفائز من مباراة فلسطين ولبنان في الدور قبل النهائي يوم الجمعة.

وبعد بداية مثيرة افتتح منتخب إيران التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق مهدي شيرمحمدي عبر تسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة.

ثم أضاف حامل اللقب الهدف الثاني عبر تسديدة قوية من محمد مرادي بعيداً عن متناول الحارس شينغو تيروكينا (10)

ورغم تقدم منتخب إيران بهدفين إلا أنه واصل شن محاولاته الهجومية، وفي ذات الوقت سنحت أكثر من فرصة لليابان من أجل تعديل النتيجة.

ونجح اليابانيون في تقليص الفارق قبيل نهاية الشوط الثاني عن طريق نجم الفريق شوسي ياماوتشي الذي سجل هدفه السابع في البطولة (21).

وضغط منتخب اليابان في الشوط الثالث، فرد القائم تسديدة اوكوياما المقصية، قبل أن يسجل تاكويا اكاغوما هدف التعادل عبر كرة رأسية (26).

في الوقت الإضافي ارتفع مستوى الإثارة بين الفريقين، مع بعض الأفضلية لمنتخب اليابان الذي خطف الهدف الثالث عبر تسديدة اكاغوما من ضربة حرة مباشرة (38).

وكان المنتخب الياباني تصدر الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على الكويت 8-1 وعلى قطر 7-1 وعلى البحرين 6-2.

في المقابل حصل منتخب إيران على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، بعد فوزه على العراق 5-2 وخسارته أمام عمان 3-4./انتهى/