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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٤٢ ص

فجر اليوم السبت؛

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على موقع للمقاومة غرب غزة

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على موقع للمقاومة غرب غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو ثمانية غارات، فجر اليوم السبت، على موقع للمقاومة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع وشهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت بنحو 8 صواريخ موقعًا للمقاومة قرب البيدر غرب مدينة غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن المقاومة أطلقت مضادات أرضية صوب مقاتلات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

فيما اعترف جيش الاحتلال باطلاق صاروخين على مستوطنة إسرائيلية تبعد عن غزة نحو 30 كيلو .

وقال مصدر مطلع وشهود عيان ان المقاومة الفلسطينية تصدت للطائرات المعادية باطلاق نيران ثقيلة وصواريخ مضادة للطائرات.

/انتهى/

رمز الخبر 1925231
https://ar.mehrnews.com/news/1925231/

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