مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 6 آخرين في عملية مزدوجة بسلفيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن فلسطين اليوم، أن ووفقاً للناطق باسم جيش الاحتلال، فإن عمليتي إطلاق نار وطعن قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت أسفرتا عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بينهم حالة خطيرة.

وحسب الناطق فإن منفذ العملية انسحب من المكان./انتهى/