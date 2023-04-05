غزة تحت القصف.. والمقاومة تتصدى لطائرات الاحتلال الحربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع إن طائرات إسرائيلية حربية استهدفت بالصواريخ موقعين للمقاومة غرب وجنوب مدينة غزة، كما قصفت موقعاً وسط القطاع.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، أن طائرات الاحتلال الحربية بدأت بالهجوم على أهداف في مدينة غزة.

ولا تزال تسمع أصوات الانفجارات من الحين إلى الآخر في المحافظة الوسطى ومناطق أخرى، تزامنآ مع تحليق للطائرات الحربية في أجواء قطاع غزة

وأطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ردًا على اعتداءات جيش الاحتلال على المعتكفين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، واعتقال أكثر من 500 منهم، ونقلهم إلى مراكز التحقيق.

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