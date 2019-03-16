فريق "برسبوليس" يعتلي عرش الصدارة في الدوري الإيراني

وفرض برسبوليس سيطرته منذ البداية على اصحاب الارض وسجل مهاجمه المتألق علي علي بور الهدف الاول (د 10).

وواصل فريق العاصمة السيطرة على مجريات المباراة، حيث ترجم هذه السيطرة لهدف ثان عبر رأسية لاعب الوسط احمد نوراللهي في الدقيقة 30، وعزز النتيجة سيامك نعمتي في الدقيقة 40.

وقلص سبيد رود الفارق عبر رأسية مهرداد بايرامي (67)، واضاع فرصة العودة للمباراة بعد اهدار "محمد غلامي" ضربة جزاء تصدى لها حارس برسبوليس "بوجيدار رادوشوفيتش".

وبذلك صعد رصيد برسبوليس لـ 40 نقطة واستعاد الصدارة من ابرز ملاحقيه تراكتورسازي تبريز.فيما تجمد رصيد سبيدرود، المهدد بالسقوط عند 13 نقطة./انتهى/