آية الله السيستاني يوصي بتوثق جرائم داعش دوليا ومحليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن ممثل آية الله السيد علي السيستاني في المعرض الفوتوغرافي الاول للصور الحربية في مدينة كربلاء، عبد المهدي كربلائي نقل توصيات السيد السيستاني بأن توثق جرائم داعش دوليا ومحليا وتطبع وتحفظ لإبرازها لجميع المنظمات المتخصصة وتوثيق جرائم داعش".

واضاف، ان "المتطوعين والقوات الامنية الذين شاركوا في الحرب انتصروا بسبب ايمانهم بعدالة قضيتهم واحقيتها بالاضافة الى انهم منشأ للسلام ومبعث للمحبة".

واشار الكربلائي الى ان "العراقيين لم يحموا العراق في حربهم بل حموا المنطقة وحتى دول اجنبية واوربية، لذا على الجميع ان يوثقوا لكي لا تتحرف القضية". /انتهى/.