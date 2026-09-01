تأمين 18 مليار دولار للعملات الأجنبية للواردات.. ونمو 69% في التسهيلات المصرفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال عبد الناصر همتي، خلال المؤتمر السادس والثلاثين للصيرفة الإسلامية، إن البنك المركزي يواصل العمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم القطاعات الإنتاجية، مع التأكيد على مواءمة العمليات المصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحوكمة في 5 محاور أساسية واستقرار شبكة المدفوعات

وأوضح همتي أن مسؤوليات البنك المركزي تتركز في خمسة مجالات رئيسية، هي السياسة النقدية والائتمانية، وسوق الصرف، وتنظيم المؤسسات الخاضعة للرقابة، ونظام المدفوعات.

وأضاف أن قيمة المعاملات المالية المسجلة في أنظمة المدفوعات الإيرانية تجاوزت خلال العام الماضي 2.1 كوادريليون ريال، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار وأمن هذه الشبكة يمثل أولوية في ظل الظروف الراهنة.

إفشال سيناريوهات التضخم المفرط والسيطرة على تسارعه

وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن إيران، رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية والتوترات الإقليمية، لم تدخل مسار التضخم المفرط الذي توقعه بعض المحللين.

وقال إن التضخم وارتفاع الأسعار لا يزالان يفرضان ضغوطاً كبيرة على معيشة المواطنين، لكن البنك المركزي تمكن، باستخدام الأدوات النقدية والرقابية، من كبح تسارع التضخم، مؤكداً أن الهدف الحالي يتمثل في تثبيت التضخم ثم دفعه تدريجياً نحو الانخفاض.

كما وصف همتي الحديث عن انهيار الاقتصاد الإيراني بأنه جزء من حرب نفسية، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية صعبة، لكنها لا تعني حدوث انهيار اقتصادي.

تأمين 18 مليار دولار من العملة الأجنبية والاستعداد لضخ ملياري دولار

وفيما يتعلق بإمكانية وصول إيران إلى مواردها من العملات الأجنبية، أكد همتي أن هذه الموارد متاحة للبنك المركزي، مشيراً إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري تأمين أكثر من 18 مليار دولار لتمويل استيراد السلع الأساسية والأدوية والأعلاف والمواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وأضاف أن البنك المركزي ضخ الأسبوع الماضي 500 مليون دولار في السوق، وأعلن استعداده لضخ ما يصل إلى ملياري دولار عند الحاجة، بهدف إدارة السوق والحفاظ على استقراره.

تسهيلات بقيمة 4050 همتاً وقفزة 80% في تمويل الإنتاج

أعلن رئيس البنك المركزي أن إجمالي التسهيلات المصرفية المقدمة حتى السادس من شهر شهريور بلغ 4050 همت، مسجلاً نمواً بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن 2650 همت من هذا المبلغ وُجّهت إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يمثل زيادة بنسبة 80% في تمويل الإنتاج مقارنة بالعام الماضي.

حزمة ائتمانية للمؤسسات الصغيرة واستهداف 700 همت للتمويل المتسلسل

وأكد همتي أن دعم فرص العمل يمثل إحدى أولويات البنك المركزي بعد السيطرة على التضخم، معلناً العمل على إعداد حزمة ائتمانية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الثاني من العام.

كما اعتبر تطوير أدوات التمويل المتسلسل، ومنها سندات «غام» ونظام الفوترة، وسيلة لدعم القطاع الصناعي دون زيادة القاعدة النقدية.

وأشار إلى أن التمويل عبر هذه الأدوات بلغ منذ بداية العام 224 همت، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف رفع هذا الرقم إلى 700 همت بحلول نهاية العام.

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