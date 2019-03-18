تظاهرات احتجاجية في البحرين ضمن فعاليات 'رحيلكم محتم'

وخرجت في بلدة العكر، تظاهرة شعبيّة حاشدة مساء السبت 16 مارس/ آذار 2019، مردّدين الشعارات الثوريّة المطالبة بإنهاء الاحتلال السعودي لأرض البحرين، والمشدّدة على حقّ الشعب البحريني في تقرير مصيره، والسيادة الكاملة على أراضيه وقراره السياسي، فيما استخدمت عناصر الشرطة والمرتزقة الغازات السامّة لمواجهة المحتجّين.

وشهدت العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية إغلاقاً كاملاً بالإطارات المشتعلة ضمن هذه الفعاليات.

على صعيدٍ آخر أقام أهالي بلدة السنابس يوم الجمعة 15 مارس/ آذار 2019 حفلًا تأبينيًّا في الذكرى السنوية للشهيد «محمد سهوان – 45 عامًا»، في مأتم بن خميس بالسنابس، وسط حضور كبير من الأهالي وآباء وعوائل الشهداء.

وأحيا أهالي بلدة كرّانة تظاهرةٍ ذكرى الشهيد جعفر الكراني في تظاهرةٍ شعبيّة غاضبة، مساء يوم السبت 16 مارس/ آذار الجاري، وحمّلوا حاكم البلاد مسؤولية دماء الشهداء، وطالبوا بالقصاص من قتلة الشهداء في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين – بحسب تقارير للمنظمات الحقوقيّة الدولية.