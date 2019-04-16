  1. السياسة
١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٤:١٩

‏محاكم النظام البحريني تسقط الجنسية عن 138 مواطناً

‏محاكم النظام البحريني تسقط الجنسية عن 138 مواطناً

أسقطت ‏محاكم النظام البحريني الجنسية عن 138 مواطناً في قضية سياسية اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، فيما أكد أهالي المحكومين تعرض اولادهم للتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات منهم.

كما أصدرت أحكام بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد على 139 مواطنا.

ويواصل النظام البحريني تصفية المعارضة وقمع المطالبين بالديمقراطية في البحرين عبر تسييس القضاء والصاق تهم جنائية واخرى ارهابية بالمعارضين.

رمز الخبر 1893865

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