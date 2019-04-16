‏محاكم النظام البحريني تسقط الجنسية عن 138 مواطناً

أسقطت ‏محاكم النظام البحريني الجنسية عن 138 مواطناً في قضية سياسية اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، فيما أكد أهالي المحكومين تعرض اولادهم للتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات منهم.