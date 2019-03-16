باحثون إيرانيون يصنعون نسخة وطنية لجهاز مضاعفة الجينات (PCR)

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن جامعة "شريف" الصناعية أن الاستاذ المساعد والباحث في معهد هندسة الميكانيك في هذه الجامعة "أمير شاملو" صرح بأن جهاز مضاعفة الجينات (PCR) (عبر تفاعل البوليميراز المتسلسل) يعد ضروريا للغاية وتستخدم حاليا الانواع الاجنبية منه بشكل يومي في جميع المختبرات الحيوية والمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.

وقال: في الفترة الاخيرة تمت صناعة عدد من هذا الجهاز داخليا في ايران لكن عن الطرق التقليدية والتجارية، حيث يُصعب على جميع المختبرات توفيرها بسبب ثمنها الباهض، مضيفا: من هذا المنطلق أقبلنا مع عدد من الباحثين والطلاب على صناعة نوع جديد من جهاز مضاعفة الجينات، ذات منظومة مختلفة عن المنظومات لدى الانواع التقليدية والتجارية من هذا الجهاز، المتوفرة في الاسواق، ويمكنه مكاثرة الجينات بأسعار أقل للغاية.

وأكد شاملو أن الجهاز المذكور يضاعف الجينات عبر الذرات النانوية بدقة لا تقل عن دقة الانواع التجارية، وسرعته تفوق عن سرعة تلك الانواع بنسبة 30 أو 40 في المئة، بينما سعره عُشر الانواع التجارية.

واشار الی أن هذا المشروع جاء في إطار رسالة ماجستير ودكتورا، وحاليا نسعى لإدخاله الحيز التجاري بمساعدة الجامعة.

وقال الباحث والخريج من جامعة شريف "مسعود مددالهي": من اهم مزايا هذا الجهاز هو إنه يعمل على مكاثرة الجينات بشكل مستمر (غير منقطع) وذلك بسبب وجود جهاز ميكروفلويديك معبأ بداخله، إضافة الى منع التلوث.

وأكمل: جهاز الـ PCR الوطني يتصل الى الحاسوب ويمكن التحكم فيه بمختلف درجات الحرارة.

وذكر مددالهي أنه اثناء صناعة هذا الجهاز تم التوصل الى طريقة جديدة لصنع جهاز ميكروفلويديك ممكن أن تستخدم في إجهزة اخرى صنعت على يد الباحثين في مجالات الميكرو والنانو.

وأضاف: بعد إجراء عدة اختبارات تم التاكد من أن استخدام الجزيئات النانوية ترفع من مستوى الأداء في هذا الجهاز حتى خمسة أضعاف مقارنة بالأنواع التجارية، عبر تخفيض المدة الزمنية للعملية.

ووفقا لوكالة مهر ، فأن الجهاز الوطني لمضاعفة الجينات (PCR) يعد ثمرة لجهود طالت ثلاثة سنوات للاستاذ المساعد في جامعة شريف الصناعية "امير شاملو" ورئيس معهد البحوثات الخاصة بالتقنية الحيوية والبيئة "منوجهر وثوقي" وعدد أخر من الخريجين والطلاب في جامعة شريف الصناعية./انتهى/.