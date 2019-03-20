اصدار العدد الرابع من مجلة "مهر بانوراما"

ويستهل هذا العدد من "مهر بانوراما" بحوار عن العلاقات الايرانية-الاردينة ومستقبلها والعناوين الاخرى في هذا العدد تتطرق الى شؤون سياسية منها محاولات اعداء محور المقاومة لتوجيه ضربة لإيران وعلاقات ايران وروسيا كذلك مواقف الاوروبيين فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع ايران والانشطة النووية السرية للسعودية والعدوان ضد اليمن والعلاقات الامريكية-التركية والقضية السورية وغيرها من الشؤون السياسية في المنطقة والعالم.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا تتناول المجلة موضوع التطور ات التي حققه الايرانيون بمختلف المجالات العلمية وما توصل اليه الباحثون في مجال الطب والبايوتكنولوجيا وتقنية النانو ومصادر الطاقة المتجددة وصناعة الادوية والعقاقير الى جانب التقنيات الفضائية وصناعة الاقمار الصناعية.

كما يتطرق هذا العدد من بانوراما مهر الى مواضيع ثقافية وإجتماعية منوعة من اهمها موضوع عيد "نيروز" والتقاليد والرسوم التي يحييها الايرانيون بهذا العيد وايضا يتناول مواضيع عقائدية وفلسفية.

وباختصار يعرض هذا العدد من مجلة "مهر بانوراما" مختلف التحاليل وووجهات النظر بشان آخر الأخبار والاحداث التي وقعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

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