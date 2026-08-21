تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأناضول أن تركيا طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

وبحسب الوسيلة الإعلامية، أعلن آكين غورلك، وزير العدل التركي، أن بلاده طلبت إصدار إشعار أحمر من الإنتربول بحق نتنياهو، وذلك بسبب الملاحقة القضائية الجارية ضده بتهمة الإبادة الجماعية.

كما تم تقديم طلب مماثل بحق أحد مسؤولي هذا الكيان، بتهم ارتكاب جرائم ضد نشطاء أسطول الحرية العالمي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق في الكيان الصهيوني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

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