الصين ترد على طلب أميركا للمساعدة في العقوبات ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العربية أن الصين أعلنت اليوم الجمعة أن العقوبات والضغوط الأميركية لن تحل النزاع في غرب آسيا، وذلك بعد أن طلبت واشنطن مؤخراً من دول، من بينها بكين، الانضمام إلى جهود عزل الاقتصاد الإيراني.

ورد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، على سؤال حول تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً للصحفيين إن العقوبات والضغوط لن تساعد في حل هذه القضية.

وأضاف أن الصين تحث جميع الأطراف المعنية على التصرف بمسؤولية وحل المشكلات فقط عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مرة أخرى على ضرورة اتخاذ إجراءات مسؤولة من قبل جميع الأطراف لحل النزاعات، وأعلن أن بكين تعارض العقوبات الأحادية وغير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، ولا تحظى بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

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