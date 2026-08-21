كبلر: 7 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن بيانات شركة كبلر، المتخصصة في تتبع حركة السفن، تظهر انخفاضاً حاداً في حركتها عبر مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، عبرت المضيق يوم السبت الماضي 7 سفن فقط.

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت سابقاً في تقرير لها أن إدارة ترامب تدعي أن مضيق هرمز مفتوح للتجارة، وأن حركة ناقلات النفط مستمرة، في حين تظهر راصدة السوق صورة أقل تفاؤلاً.

وقد ادعى دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، مراراً أن النفط يتدفق بحرية عبر مضيق هرمز. لكن الخبراء يقولون إنه لا يمكن الوثوق بأرقام إدارة ترامب، لأنه لا توجد بيانات تُظهر أن أحجام النفط تتحرك فعلياً عبر المضيق.

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