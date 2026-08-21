محاولة فاشلة لجماعة مسلحة لدخول حدود جنوب شرق البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم الشرطة، أعلن عن فشل جماعة مسلحة في دخول أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومقتل أحد عناصرها على حدود محافظة سيستان وبلوشستان، وفي شرحه للخبر قال: إن حرس الحدود في كتيبة حدود سراوان، وبفضل الإحاطة الاستخباراتية والجاهزية العملياتية، رصدوا تحركات جماعة مسلحة كانت تعتزم دخول البلاد بشكل غير قانوني وتنفيذ أعمال تخريبية، ووضعوا الموضوع قيد التنفيذ.

وأضاف أنه في هذه العملية، أغلقوا طريق دخول العناصر المسلحة، وأثناء الاشتباك، تمكنوا من مواجهتهم وقتل أحد عناصر الجماعة.

وتابع المتحدث باسم الشرطة أن الأعضاء المتبقين من الجماعة فروا من المكان بعد مواجهة رد فعل حرس الحدود، ولجأوا إلى الأراضي المقابلة. وفي عملية تطهير موقع الاشتباك، تم العثور على كميات من الأسلحة والمعدات الاتصالية ومصادرتها.

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