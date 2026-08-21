إن ابناءنا في القوات المسلحة تقف بكل اقتدار بوجه العدو، ولن تسمح له بالتقدم ولو خطوة واحدة.

أفادت وكالة مهر للانباء ان ذلك جاء في كلمة الادميرال ايراني خلال مراسم تابين الشهيد المفقود "عماد هرمزي" أحد شهداء القوات البحرية للجيش الإيراني، والتي أقيمت في مصلى مدينة نوشهر (شمالي البلاد).

واضاف قائد سلاح البحر: ان شهداء القوات المسلحة ضحوا بأرواحهم من أجل الشعب وإيران الإسلامية، وإن رفاقهم في السلاح يواصلون اليوم المضي على نهجهم الدفاع عن البلاد بذات الروح والاهداف.

ولفت إلى هجمات العدو واستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة؛ قائلا: إن العدو، لو اخذ منا شهيدا، فقد فعل ذلك بصورة غادرة، لكنه يجب أن يعلم أن أبناء إيران الإسلامية حاضرون في الميدان بكل طاقاتهم، ولن يتراجعوا أمام التهديدات.

كما أشار إلى الخلفية التاريخية للقوة البحرية الإيرانية؛ مبينا: إن تاريخ القوة البحرية الإيرانية يعود إلى آلاف السنين، وبحسب ما طُرح بشأن تاريخ هذه البلاد، كان الإيرانيون حاضرين في البحر ويتمتعون بالقوة البحرية منذ نحو ستة آلاف عام.

وأكد "الأدميرال إيراني" الأهمية الستراتيجية للمناطق الجنوبية في البلاد، مصرحا: إن المضائق والممرات المائية الاستراتيجية تحظى اليوم بأهمية خاصة بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن القوة البحرية تواصل، من خلال حضورها المقتدر في هذه المناطق، مهمة الدفاع عن المصالح الوطنية وتامين البلاد.

وتابع قائد سلاح البحر: إننا لن نسمح للعدو بتجاوز خطوط البلاد وحدودها، ولحد اليوم، بفضل يقظة القوات المسلحة وجاهزيتها، لم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه؛ مردفا: إن قوة الشعب الإيراني وإرادته قد أعجزتا العدو اليوم عن تحقيق مآربه.

واردف: هذا الشعب الأبي، من خلال تماسكه وصموده، أوقف العدو عند حده ولم يسمح له بتحقيق أهدافه.

وشدد قائد البحرية الايرانية على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطنيين؛ قائلا: إن العدو يسعى إلى ضرب هذا التماسك، ولو تمكن من إحداث فجوة بين الشعب والنظام، فإنه سيقترب من تحقيق هدفه؛ ولذلك فإن الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وختم "الأدميرال إيراني" تصريحاته بالقول: إن مسؤوليتنا تجاه الشهداء تتمثل اليوم في مواصلة طريقهم عبر الحفاظ على الجاهزية والعلم والإيمان والروح الجهادية.

المصدر: ارنا

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