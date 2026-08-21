بترايوس: القواعد الأميركية السابقة في الشرق الأوسط لم تعد صالحة للاستخدام

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ديفيد بترايوس، القائد السابق لسنتكوم والرئيس السابق للسي آي إيه، قال في مقابلة مع بودكاست ستيت سيكريت إن قلقه ينصب في المقام الأول على مزيج الأسلحة والقدرات التي لا تزال إيران تمتلكها، وإن قواعدنا السابقة لم تعد صالحة للاستخدام.

وأضاف القائد السابق لسنتكوم أن الجميع يعلم أن قائد سنتكوم لم يعد يدير العمليات من مقره السابق في قاعدة العديد الجوية خارج الدوحة، لأن هذا الموقع لم يعد صالحاً للاستخدام نتيجة الهجمات الإيرانية الانتقامية.

وتابع الرئيس السابق للسي آي إيه أن نصف هذه المنشآت مدمرة على الأرض، وكانت منشآت جميلة بقيمة 100 مليون دولار بناها القطريون لنا، وقد افتتحتها بنفسي، ويبدو الآن أن هناك بعض الثقوب في سقفها!

وأضاف أن مركز العمليات الجوية المشتركة لم يعد يُدار من تلك المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة لمراكز القيادة الأخرى. وقد أعلن الإيرانيون مراراً أنهم شنوا هجمات على القاعدة البحرية لسنتكوم في البحرين. وتأتي هذه التطورات لأن الإيرانيين يمتلكون الآن قدرات لم تكن لديهم من قبل، بما في ذلك عدد أكبر من الطائرات المسيّرة والصواريخ ذات المدى الكافي لاستهداف منشآتنا، وقتل وجرح جنودنا، وكذلك استهداف أهم البنى التحتية للطاقة في العالم.

/انتهى/