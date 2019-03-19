بلدية طهران تستعد لاستقبال السياح في شارع ولي عصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن بلدية طهران أعلنت عن برامجها المتنوعة التي ستقام في شوارع العاصمة طهران ترحيباً بالسياح في عيد النوروز الذي يبدأ يوم الخميس 21 آذار ويستمر حتى الأول من نيسان.

وفق إعلان بلدية طعران فإن ثلاثة محطات رئيسية تم إنشائها في ثلاثة مناطق في العاصمة هي منيرية و ساحة محطة القطار وساحة ولي عصر، حيث ستشهد هذه المحطات أنشطة ثقافية وفنية منها مسرح الشارع والموسيقى ومعارض صور وصناعات يدوية.

كما ذكرت بلدية طهران إن البرامج ستبدأ عشية العيد وتستمر خلال الأسبوعين القادمين بمشاركة مختلف الأقوام والعشائر في إيران. /انتهى/.