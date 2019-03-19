الرئيس روحاني يأمر بتنفيذ مشروع الميزانية العامة للعام الإيراني القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني قدم لائحة الميزانية العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس 2019) الى منظمة التخطيط والميزانية صباح اليوم الثلاثاء.

فيما بلغت مصادر الميزانية العامة 4 الاف و 768 تريليونا و 263 مليارا و 827 مليون ريال ( 83 مليارا و 969 مليون دولار ).

1-المصادر العامة تبلغ 4 الاف و 77 تريليونا و 137 مليارا و مليون ريال ( 71 مليارا و 528 مليون دولار).

2-العوائد الخاصة للوزارات والمؤسسات الحكومية تبلغ 709 تريليونات و 126 مليارا و 827 مليون ريال (12 مليارا و 440 مليون دولار).

-ميزانية الشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة تبلغ 12 الفا و 747 تريليونا و 545 ميارا و 475 مليون ريال ( 223 مليارا و 641 مليون دولار).

ومن اهم مؤشرات الميزانية احتساب سعر الدولار 57000 ريال وسعر النفط 54 دولارا كمعدل وتوقع بيع 1.5 مليون برميل من النفط يوميا. /انتهى/