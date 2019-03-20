مصرع ٧٦ شخص في حوادث مرورية خلال ٣ أيام في إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء إن رئيس شرطة المرور في إيران العميد حميدي كشف عن مصرع ٧٦ شخص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في حوادث مرورية في كل انحاء البلاد.

وأوضح العميد حميدي إن ألف و 600 أصيب خلال الأيام الثلاثة الماضية في حوادث مرورية، مضيفاً إن الحركة المرورية ارفعت في هذا الموسم بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعامين الماضيين، فيما ارتفعت نسبة الحوادث فقط 1.5 بالمائة.

ونوع العميد حميدي إلى إن أغلب الحوادث المسجلة كانت في مركبات شخصية، داعياً المواطنين لاستخدام حافلات النقل العامة لتقليل من الحوادث المرورية. /انتهى/.