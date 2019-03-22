طهران تعرب عن الأسف العميق لحادث غرق العبارة في نهر دجلة بالعراق

وأفادت وكالة مهر للانباء إن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أعرل أمس الخميس، عن الأسف العميق لحادث غرق العبارة في نهر دجلة بالموصل شمال العراق، والذي أسفر عن مصرع العشرات من المواطنين العراقيين.

وقدم بهرام قاسمي التعازي الى الحكومة والشعب العراقي بحادث غرق العبارة في نهر دجلة، والذي أودى بحياة العشرات من الركاب وأغلبهم من النساء والاطفال، معربا عن مواساته وتعزيته لأسر الضحايا، متمنيا لهم الصبر والسلوان.

وكان مصدر في الدفاع المدني العراقي، أفاد الخميس، بغرق غرق عبارة في نهر دجلة بالمدينة السياحية بالموصل شمال العراق. وقد بلغت آخر حصيلة مصرع 85 شخصا. /انتهى/.