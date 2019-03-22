ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع الكيماويات في الصين الى 47 قتيلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مصنع للكيماويات في شرق الصين ارتفع إلى 47 قتيلا اليوم بعد أن سحب رجال الإنقاذ عشرات الأشخاص من منطقة الانفجار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية.



وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزي الحكومية "سي سي تي في" أن "رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بعد ساعات من الانفجار الذي وقع امس".



وكان مسؤولون في المدينة قالوا في وقت سابق :"إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في الانفجار، لترتفع الحصيلة لاحقا إلى 47 قتيلا".



وأوضحت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أن "90 شخصا أصيبوا أيضا بجروح خطرة ناجمة عن الانفجار". /انتهى/.