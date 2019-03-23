عزف 'النشيد الاسرائيلي' في قطر

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر تكريم لاعب الجمباز الاسرائيلي، على وقع النشيد.

وتقام بطولة كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 حتى 24 مارس الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك فى البطولة 130 لاعبًا ولاعبة يمثلون 53 دولة وكيان.

وتشهد بلدان عربية خطوات متسارعة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي فقد سبق قطر عزف نشيد الكيان الاسرائيلي في الامارات وزيارة وزيرة الرياضة لابو ظبي وزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الى الى سلطنة عمان وزيارة مسؤولين اسرائيليين الى البحرين، وجلس حكام هؤلاء الدول ومعهم السعودية على طاولة واحدة الى جانب نتنياهو في مؤتمر وارسو الفاشل الذي دعت اليه امريكا الشهر الماضي.