لاريجاني: ندين بشدة خطوة "ترامب" في الاعتراف بضم "الجولان" المحتل الى الكیان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي وصف نهج ترامب في مواجهة الرأي العام ودول العالم بأنه خطر على السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الاوسط، داعیا المحافل الدولیة والاتحادات البرلمانیة للعمل عبر اتخاذ اجراءات جادة على منع حدوث كارثة اخرى في المنطقة.

واكد رئیس مجلس الشورى الاسلامي ان دعم البیت الابیض للكیان الصهیوني والعنصریة بلا فكر ومنطق بانه العنصر الاساس لوقوع حوادث كالتي شهدتها نیوزیلندا.

كما حذر لاریجاني من الصراع الدیني الذي یتم الترویج له لتحقیق مآرب خاصة./انتهى/