العميد غيب بور يعلن إنشاء مقر ميداني في المناطق المنكوبة بالسيول

اعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد "غلامحسين غيب برور" عن انشاء مقر ميداني في المناطق المنكوبة بالسيول؛ مضيفا ان القوى المتخصصة لدى المنظمة متواجدة حاليا في تلك المناطق.

واضاف العميد "غيب برور"، اليوم الاثنين، ان القوات التابعة لمنظمة التعبئة، وفور وقوع كوارث السيول توجّهت بكل ما تملك من طاقات الى المناطق المنكوبة في محافظتي مازندران وكلستان (شمالي البلاد).

كما اشار الى ان قوات التعبئة تقوم حاليا بجمع التبرعات الشعبية والحكومية بما في ذلك الغذاء لايصالها الى اهالي المناطق التي ضربتها السيول.

ونوّه العميد غيب برور بجهوزية منظمة التعبئة للبدء في عمليات اعادة الاعمار داخل تلك المناطق، وذلك بعد تراجع منسوب المياه هناك، مؤكدا ان المنظمة ستكرس كافة طاقاتها في هذا السياق./انتهى/