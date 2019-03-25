موغيرني ووزير الخارجية الباكستاني يجريان مباحثات بشأن إيران

وافادت وسائل الاعلام الباكستانية، ان موغيريني عقدت اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع قريشي، بعد مباحثاتها مع الاخير في اسلام اباد.

واشار الجانبان الاوروبي والباكستاني، في هذا المؤتمر الصحفي، الى نتائج المفاوضات الثنائية اليوم؛ و وصفا هذه المباحثات بانها كانت 'ستراتيجية' وتركّزت على التعاون المشترك لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

الى ذلك، اشار وزير الخارجية الباكستاني الى تأكيد بلاده على العلاقات مع دول الجوار ولاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف قريشي، ان باكستان تعرف المواقف الاوروبية التي تتعارض ومواقف امريكا حول ايران.

كما اشار الى التوتّرات الاخيرة بين باكستان والهند؛ مؤكدا ان الحرب ليست السبيل الوحيد لحل المشاكل بل ينبغي تسوية الخلافات الثنائية عبر المفاوضات./انتهى/