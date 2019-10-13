قائد الثورة: إيران لم تكن بادئة بأي حرب والمبادر ستحلّ به الندامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف سماحته لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له اليوم الاحد، العلاقات الإيرانية الباكستانية بأنها عميقة للغاية ومتجذرة بين الشعبين، مؤكدا ضرورة توظيف هذه الارضية لتعزيز التعاون بين حكومتي البلدين وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت منذ فترة طويلة مبادرة من أربع نقاط لوقف الحرب في اليمن ، وأن انهاء هذه الحرب بشكل صائب بامكانه ان يترك اثارا ايجابية على المنطقة .

ونوه آية الله السيد الخامنئي في هذا اللقاء الى بعض الأمثلة على العلاقات العميقة والوثيقة بين الشعبين الإيراني والباكستاني مؤكدا إن رؤية الجمهورية الاسلامية الايرانية لباكستان هي رؤية اخوية لبلد جار وفي ضوء هذه الفرصة الفريدة ، يجب أن تكون العلاقات بين البلدين اكثر دفئا وودية وافضل مما هي عليه الان كما ينبغي النهوض بالامن على الحدود وان يجري اكمال المشاريع العالقة مثل خط انبوب الغاز .

وأشاد قائد الثورة الإسلامية باهتمام الحكومة الباكستانية بارساء دعائم السلام والأمن، واعتبر منطقة غرب آسيا بأنها حساسة للغاية، مؤكداً على ان يحذر الجميع من وقوع اي حادثة معربا عن اسفه للدور الهدام لبعض دول المنطقة في دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا واثارة الحرب واراقة الدماء في اليمن واضاف انه ليست لدينا دوافع لمعاداة هذه الدول، ولكنها واقعة تحت هيمنة الولايات المتحدة وتعمل وفقا لارادتها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ان الجمهورية الإسلامية الايرانية قدمت منذ فترة طويلة مبادرة من أربع نقاط لإنهاء الحرب في اليمن، وإذا انتهت هذه الحرب بشكل صائب، يمكن أن تكون لذلك آثار إيجابية في المنطقة.

وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تكن البادئة باي حرب، وإذا بادرت أي جهة بشنّ حرب ضد البلاد، فإن الندامة ستحلّ بها لا محالة .

بدوره وصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال اللقاء الذي حضره الرئيس روحاني ، إيران وباكستان بانهما بلدان شقيقان ، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون بين طهران وإسلام آباد وقال اننا نفتح حسابًا خاصًا للعلاقات مع إيران ، لأننا نعتبر إيران شريكا هاما ، ولاسيما على الصعيد التجاري./انتهى/