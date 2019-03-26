شمخاني يتوجه الى خوزستان لتفقد الاوضاع في المناطق المنكوبة بالسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" سيتوجه الى محافظة خوزستان، نيابة عن رئيس الجمهورية ولدراسة نمط الاجراءات المتعلقة بالادارة والاغاثة والاطلاع على مشاكل الأهالي في المناطق المنكوبة جراء السيل.

والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني وجه تعليمات للوزارات ومنظمة التخطيط والميزانية والاجهزة المعنية، داعيا الى تشكيل لجنة عمل لتوحيد وتكثيف الجهود من أجل حل أزمة السيول وتقييم الخسارات وتقديم اقتراحاتهم العملانية في اجتماع مجلس الوزراء.

واكد روحاني ضمن اجتماع مع هيئة ادارة الازمات في البلاد والذي عقد بمشاركة ممثلين من كافة الاجهزة والاتصال عبر الفيديو كنفرانس بمحافظين المحافظات المضروبة بالسيول، على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وبأسرع وقت ممكن من أجل تصريف المياه من المناطق المنكوبة./انتهى/.